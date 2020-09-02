В РФ предложили отменить имущественный налог многодетным семьям

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Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребенком, сообщает RT.

"Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребенка", – говорится в тексте обращения на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Волынец напомнила, что сейчас льготы для многодетных семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете: налогом не облагается площадь 10 квадратных метров для комнаты, 20 квадратных метров – для квартиры и 50 квадратных метров – для частного дома.

Однако таких мер поддержки недостаточно, поскольку многодетные родители все равно вынуждены платить налог и сумма может быть существенной, считает общественница.

По мнению Волынец, отмена имущественного налога станет дополнительным подспорьем для родителей и будет способствовать увеличению числа многодетных семей в РФ.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить родителям трех и более детей ежегодный оплачиваемый отпуск до 35 дней. С такой инициативой он обратился к главе Минтруда России Антону Котякову.

Законодатель объяснил, что по трудовому законодательству многодетные семьи не включены в определенную категорию специалистов, поэтому могут рассчитывать на оплачиваемый отпуск только в 28 дней.