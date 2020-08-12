В Госдуме предложили увеличить отпуск многодетным родителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить родителям трех и более детей ежегодный оплачиваемый отпуск до 35 дней, сообщает RT.

Он обратился к главе Минтруда России Антону Котякову. Как объясняет законодатель, многодетные родители сталкиваются с колоссальной нагрузкой. По трудовому законодательству они не включены в определенную категорию специалистов, так что могут рассчитывать на оплачиваемый отпуск только в 28 дней.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 35 дней", – говорится в обращении.

Эти дополнительные дни россияне смогут посвятить личному отдыху и занятиям с детьми, заключил Сухарев.

Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Минстрой и Минэкономразвития с инициативой уменьшить размер имущественного налога для семей с тремя несовершеннолетними детьми и более. Сейчас им предоставляется льгота в виде вычета кадастровой стоимости 5 квадратных метров квартиры и 7 квадратных метров частного дома, которая умножается на количество детей. В ОНФ считают, что этот показатель нужно поднять до 18 квадратных метров.

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев поддержал идею. Он указал на необходимость любыми способами помогать семьям с детьми, необязательно многодетным.