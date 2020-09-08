Бюджет столицы в 2021 году столкнется с большими трудностями, чем в этом – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бюджет столицы в 2021 году столкнется с большими трудностями, чем в этом. Об этом сообщил Сергей Собянин на Московском финансовом форуме, передает ТАСС.

"У нас в среднесрочной перспективе другие проблемы – мы говорим о проблеме бюджета и финансового сектора этого года, а я считаю, что у нас главная проблема не в этом, а в следующем году. Потому что этот год мы перескочим на "жирке" – на тех запасах, которые есть", – заявил Собянин.

По словам мэра, в 2021 году Москва получит бюджет, который равен 2019 году. Как уточнил Сергей Собянин, разница с планами будет 12–15%. "Следующий год планировался больше на 5–7% 2020 года, а мы в 2021 году получим бюджет, дай бог, равный 2019 году", – обратил внимание мэр.

Ранее мэр Москвы рассказал, что рост инвестиций в столичную экономику в этом году составит около 8%. Кроме того, Сергей Собянин уточнил, какие проекты в городе стали наиболее окупаемыми. По его словам, возглавляет рейтинг благоустройство улиц.

До этого заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Москва вошла в топ мирового рейтинга городов с наиболее эффективной экономической политикой в период пандемии.