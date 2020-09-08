Рост инвестиций в экономику Москвы в 2020 году составит около 8% – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост инвестиций в столичную экономику в 2020 году составит около 8%. Об этом он рассказал в ходе посещения конкурса "Лидеры России – 2020".

Как передает Агентство "Москва", градоначальник на мероприятии выступил с лекцией.

"В этом году, несмотря на очередной кризис – самый серьезный кризис за все время, – рост инвестиций будет около 8% в сопоставимых цифрах", – заявил Собянин.

Он отметил, что такие показатели свидетельствуют о наличии в столице устойчивой модели развития, благодаря чему город не только тратит средства, но и генерирует их.

По словам градоначальника, за 2019 год Москва перечислила в федеральный бюджет 2 триллиона рублей. Собянин отметил, что это значительный рост в сравнении с 2010 годом (682 миллиарда рублей). Таким образом, столица помогает реализации федеральных проектов и программ развития в регионах.

Также Сергей Собянин рассказал, какие проекты в Москве являются наиболее окупаемыми. Так, возглавляет рейтинг благоустройство столичных улиц.

"Окупаемость вот этого проекта – полгода. Мы, затратив 50 миллиардов рублей в год, получаем дополнительных доходов в городской бюджет 100 миллиардов рублей от роста туристического потока, от того, что люди стали более подвижными, они стали больше гулять, стали больше тратить, стало больше кафе, ресторанов, больше общения, больше движения", – рассказал мэр.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Москва вошла в топ мирового рейтинга городов с наиболее эффективной экономической политикой в период пандемии. Как заявил представитель мэрии, столица РФ уступила только азиатским мегаполисам.

