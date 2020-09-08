Сергунина: в технопарках Москвы работает более двух тысяч компаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самаринин

Резидентами столичных технопарков стали более двух тысяч компаний, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Они занимаются информационными технологиями, биотехнологиями, фармацевтикой и микроэлектроникой. Как подчеркнула заммэра столицы Наталья Сергунина, 82% компаний-резидентов – представители малого и среднего бизнеса.

"Пять лет назад, в 2015 году, в Москве было 15 технопарков, а в 2014-м — всего 6. Сегодня их уже 36, и они заполнены почти полностью. Доля занятых площадей превышает 98%. Но что еще показательнее, в технопарках создано 60 тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест", – заявила Сергунина.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в свою очередь, сообщил, что почти треть резидентов технопарков специализируются на научных исследованиях и разработках, 20% ведут деятельность в отраслях обрабатывающей промышленности, а еще 15% относятся к сектору информационных технологий.

Технопарки – это площадки, которые обеспечивают необходимую инфраструктуру и услуги для размещения и развития технологичных компаний. Статус технопарка позволяет его управляющей компании и резидентам получать региональные налоговые льготы и льготы по аренде земли – налоговую нагрузку могут снизить до 25%.

Также резидентам доступны дополнительные меры поддержки от властей города. Они могут претендовать на получение субсидии на приобретение оборудования. Для якорных резидентов предусмотрена льгота по налогу на прибыль. Сэкономленные средства организации вкладывают в развитие.

По словам Фурсина, с начала года за мерами поддержки, которые предоставляет департамент, обратился каждый десятый резидент.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин утвердил постановление, согласно которому столица РФ выступит тестовым полигоном для инновационных решений. Предлагать разработки могут индивидуальные предприниматели и компании.

