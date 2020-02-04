Москва онлайн: когда искусственный интеллект станет частью нашей жизни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

5 февраля на ВДНХ пройдет международный форум Forum.Digital AI, посвященный развитию технологий искусственного интеллекта. Отечественные и зарубежные специалисты дадут прогнозы, расскажут об исследованиях и поделятся опытом в ходе дискуссий и лекций.

Основным преимуществом искусственного интеллекта является его способность обрабатывать и хранить огромное количество информации. В октябре 2019 года президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию по развитию искусственного интеллекта, благодаря которой должны быть созданы условия для эффективного взаимодействия государства, организаций и граждан.

В 11:00 в рамках форума состоится пленарное заседание по теме "Национальная стратегия развития искусственного интеллекта". Что из себя представляет эта стратегия? Готовы ли российские компании внедрить искусственный интеллект в производство? Способен ли он сократить расходы компании? На эти и другие вопросы ответят:



Павел Христенко, директор департамента стратегического развития инноваций министерства экономического развития РФ;

Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации;

Герман Клименко, сопредседатель совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики;

Вера Адаева, руководитель центра цифрового развития Агентства стратегических инициатив (АСИ);

Максим Киселев, генеральный директор АНО "Развитие человеческого капитала";

Робот Betsy, Neurobotics;

Владимир Потапов, глава "ВТБ Капитал Инвестиции";

Саркис Григорян, CEO Neurocomm;

Алексей Фролов, председатель попечительского совета АЛРИИ (Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта).