Москва станет главным российским полигоном для тестирования инноваций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил постановление о запуске тестирований инновационных решений в столице. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно постановлению, в столице будут проводить тестирование инновационных решений, которые будут предлагаться как индивидуальными предпринимателями, так и компаниями.

В перечень предметов, которые будут проходить соответствующие исследования, попали высокотехнологичная продукция или опытные образцы технологий, которые будут иметь улучшенные характеристики, новые методы использования, а также потребительские качества. Из документа исходит, что представленные образцы должны существенно отличаться от имеющихся альтернативных решений.

Посредником между компаниями и площадками для тестирования станет ГБУ "Агентство инноваций города Москвы". Реестр площадок будет находиться в компетенции столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Кроме того, ведомство будет ответственно за координацию проведения тестирований. Исследования будет проводиться на площадках, которые получат соответствующий статус. В качестве мест проведения тестирований может выступить любая компания, которая может представить свои инфраструктуру, опыт и знания для проведения исследований инновационной продукции.

В настоящий момент уже известно о проведении или даже завершении 29 пилотных тестирований инновационных решений преимущественно в области образования и медицины.

Ранее столичный инновационный кластер запустил сервис для поиска бизнес-партнеров. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, к кластеру уже присоединились более 2,5 тысячи организаций. Они получили доступ к более 200 мер поддержки, а также к набору полезных в работе цифровых инструментов и сервисов.