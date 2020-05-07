Сервисы инновационного кластера доступны для предпринимателей со всей РФ – Сергунина

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Юрлица и индивидуальные предприниматели из российских регионов теперь могут использовать сервисы Московского инновационного кластера (МИК), сообщили ТАСС в департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"С момента запуска кластера интерес к внедренным на его базе решениям проявляли компании не только из Москвы, но и из других регионов. Поэтому мы надеемся, что линейка уже протестированных и доказавших свою полезность онлайн-инструментов станет неплохим подспорьем для отечественного технологичного бизнеса в целом", – приводятся слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

После регистрации на цифровой платформе кластера i.moscow компаниям и ИП будет доступен широкий набор сервисов: поиск партнеров, аренда площадей и биржа контрактного производства, на которой можно будет выступить исполнителем производственных заказов или найти свободные мощности без организации собственного производства.

Ранее Московский инновационный кластер запустил онлайн-биржу контрактного производства. В настоящее время на платформе доступны три направления – металлообработка, фармацевтика и приборостроение. В ближайшее время к ним добавятся легкая промышленность и 3D-печать.

Московский инновационный кластер – площадка для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом.

На данный момент в Московском инновационном кластере состоят такие крупные организации, как фонд "Сколково", НИЦ "Курчатовский институт", ряд столичных технопарков.