Московские предприниматели оформили более 20 тысяч контрактов с региональными поставщиками

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Москвы рассказали об итогах работы портала поставщиков за первый квартал 2020 года, передает портал мэра и правительства Москвы.

Представители столичного правительства прокомментировали взаимодействие московских заказчиков и региональных поставщиков. Так, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что общая сумма заключенных контрактов за отчетный период составила 2,7 миллиарда рублей.

"Мы создаем единое экономическое пространство с равным доступом к городским закупкам для поставщиков из разных российских регионов. В настоящий момент 40 процентов предпринимателей, зарегистрированных на портале, поставщики из других субъектов Российской Федерации", – отметил Ефимов.

Он также подчеркнул, что в регионах проводились мероприятия по популяризации портала поставщиков. В частности, были организованы бесплатные семинары и круглые столы. Также были изучены потребности бизнеса, которые можно реализовать с помощью портала.

Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко рассказал, что регионы могут подключиться к порталу с помощью универсального шлюза, который соединен с той системой, которая уже существует в субъекте. Если же таковой нет, то поставщик может работать непосредственно на столичном портале поставщиков.

"Максимально облегчен процесс создания личных кабинетов для государственных заказчиков региона, разработан сервис выгрузки данных из единой информационной системы “Электронный бюджет”, и заказчику не нужно заполнять поля с данными своей организации", – рассказал о работе портала Лысенко.

Он добавил, что работа над интеграцией региональных поставщиков позволяет создать "единую цифровую экосистему". Лысенко заявил, что на регулярной основе проводится работа над улучшением качества обслуживания на портале.

Кроме того, система обладает рядом преимуществ, о чем сообщил глава департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. Он отметил, что сервисы портала подстраиваются под запросы аудитории и что в рамках его работы существует круглосуточная служба поддержки, которой могут воспользоваться абсолютно все заинтересованные.

"В этом году запущен пилотный проект электронного документооборота, что также упростит взаимодействие между заказчиком и поставщиком даже в том случае, если они будут находиться в разных регионах страны", – сообщил Щербаков.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что срок подачи заявок на получение гранта для участников Московского инновационного кластера продлили до 15 мая. Она отметила, что это можно сделать через онлайн-платформу.