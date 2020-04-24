Стартовал прием заявок от предпринимателей на "экспортные" гранты, утвержденные Собяниным

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На сайте Московского экспортного центра (МЭЦ) открылся прием заявок на участие в программе поддержки предпринимателей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Представители малого и среднего бизнеса могут получить гранты на экспорт товаров и услуг. Оставить заявку они могут до 1 июня.
"Это абсолютно новая программа поддержки предпринимателей. Ее утвердили в конце марта – в рамках второго пакета антикризисных мер, принятого правительством Москвы. Правила подачи заявок максимально просты, будет достаточно стандартного набора учредительных документов", – подчеркнула заммэра столицы Наталья Сергунина.
Она напомнила, что размер гранта составит 10% от выполненного экспортного контракта, но не более 10 миллионов рублей или 50% от объема налогов, уплаченных в бюджет города.
В свою очередь, глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин назвал гранты своеобразным "экспортным кешбэком". Он напомнил, что его сумма будет напрямую зависеть от выручки, полученной компанией при реализации своих товаров или услуг за рубежом.
Московский экспортный центр также продолжает принимать заявки на субсидии. Их перечень расширили. Предприниматели могут частично компенсировать расходы на экспорт товаров, услуг и результатов интеллектуального труда.
Субсидии дают предпринимателям возможность компенсировать часть уже понесенных расходов, а гранты предоставляются на развитие деятельности и не зависят от затрат прошлых лет.
Ранее участникам инновационного кластера Москвы разрешили подать заявки на субсидии онлайн. Субсидии могут выплатить на компенсацию затрат за обучение сотрудников, на реализацию комплексных инновационных проектов и на ряд иных услуг.
На данный момент в Московском инновационном кластере состоят такие крупные организации, как фонд "Сколково", НИЦ "Курчатовский институт", ряд столичных технопарков.
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