Московский инновационный кластер запустил онлайн-сервис "Биржа контрактного производства"

10:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Московский инновационный кластер запустил онлайн-биржу контрактного производства. В настоящее время на платформе доступны три направления – металлообработка, фармацевтика и приборостроение, передает портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что в ближайшее время к ним добавятся легкая промышленность и 3D-печать.
С помощью "Биржи контрактного производства" предприниматели смогут размещать малые и крупные заказы на контрактное производство или выступать в качестве производственной площадки для их реализации.
"Благодаря автоматизированному процессу оформления заявки можно найти все доступные компании страны вне зависимости от их размера, что существенно экономит время и ресурсы", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Кроме того, пользователи данной платформы смогут размещать онлайн различную документацию и использовать электронную подпись. Также появляется возможность доступа к сервису факторинга, позволяющему работать при отсрочке платежа.
Уточняется, что теперь предприниматели могут найти исполнителей через сервис платформы кластера.
Ранее сообщалось о том, что московские предприниматели оформили более 20 тысяч контрактов с региональными поставщиками. Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что общая сумма заключенных контрактов за отчетный период составила 2,7 миллиарда рублей.
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