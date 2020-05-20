Сергунина: Москва представит программы поддержки инноваторов на международной конференции

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Москва презентует на онлайн-конференции Startup Village Livestream решения в таких областях, как человеческий капитал, медицина, цифровая среда. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.
Конференция будет проходить 21 и 22 мая в онлайн-режиме. В ней примет участие 15 тысяч специалистов из 80 стран, включая тысячу инвесторов.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, правительство Москвы расскажет о городских программах для тех, кто разрабатывает и внедряет новые технологии.
"Основные треки – экосистема для инноваторов, поддержка технологичного бизнеса и экспорта, подготовка кадров и дополнительное образование для молодежи", – отметила она.
Как отмечается, столица представит карьерный проект для студентов и молодых специалистов в сфере инноваций Future Tech, программу поддержки бизнеса при выходе на зарубежные рынки GoGlobal и возможности города для пилотного тестирования инновационных решений.
По словам Сергуниной, важнейшим кейсом столицы на Startup Village будет Московский инновационный кластер. Это проект для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, малым и средним бизнесом, промпредприятиями, научными и образовательными организациями, институтами развития и столицей.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин рассказал, что в рамках запланированной деловой программы состоятся 11 мероприятий, в которых примут участие более 50 спикеров.
"Они расскажут о мерах поддержки города для стартапов, программах по поиску партнеров, получению финансирования и выходу на зарубежные рынки", – отметил Фурсин.
Все желающие могут стать зрителями. Для этого необходимо зарегистрироваться на startupvillage.ru.
Накануне стало известно, что более 2,5 тысячи компаний присоединились к Московскому инновационному кластеру, передает портал мэра и правительства Москвы.
Среди них 500 организаций стали участниками проекта в мае 2020 года. Так, под номером 2500 зарегистрировалось акционерное общество, занимающееся разработкой интеллектуальных транспортных систем. Кроме того, оно специализируется на технологии безопасного вождения и мониторинга объектов.
Московский инновационный кластер создали с целью поддержки столичных предпринимателей, которые специализируются на разработке новых технологий. Компании – участники проекта могут снять или сдать в аренду помещения, протестировать свои идеи на пилотных площадках, а также найти партнеров для совместных исследований.
Ранее Сергунина рассказала, что резиденты столичных технопарков продолжают подавать заявки на получение субсидий. Выплаты позволят им компенсировать расходы на инжиниринг, покупку оборудования и реализацию комплексных инновационных проектов. Прием заявок продлили до 1 июня 2020 года.
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