К Московскому инновационному кластеру присоединился двухтысячный участник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В мае к Московскому инновационному кластеру (МИК) присоединилась компания Skillaz. Она стала двухтысячным участником проекта. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Компания разработала интеллектуальную рекрутинговую систему, охватывающую процесс составления плана подбора персонала и само трудоустройство сотрудников. Ее разработками пользуются крупнейшие отечественные корпорации.

"Став участником кластера, компания сможет найти новых партнеров для реализации совместных проектов, воспользоваться инструментами и мерами поддержки для дальнейшего развития своего бизнеса", – отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В апреле к кластеру присоединился Московский государственный университет имени Ломоносова. Всего к проекту уже присоединилось порядка 900 организаций, в том числе фонд "Сколково", научно-исследовательский центр "Курчатовский институт", корпорация "Роснано" и другие.

Кластер работает на ИТ-платформе i.moscow, которая была запущена в прошлом году. Участникам Московского инновационного кластера предоставляется доступ более чем к 190 мерам поддержки Москвы, федеральных органов власти и институтов развития.

Платформа i.moscow дает дополнительные инструменты для взаимодействия всех участников кластера. Для регистрации достаточно иметь усиленную квалифицированную электронную цифровую подпись (УКЭП).

