Объем контрактов с частными предпринимателями на портале поставщиков вырос на 30%

Фото: depositphotos/VitalikRadko

В первом квартале 2020 года на портале поставщиков с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключили 24 тысячи онлайн-контрактов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"За год объем закупок у индивидуальных предпринимателей и физических лиц через портал поставщиков вырос на 30 процентов. В первом квартале 2019 года с ними было заключено контрактов на 1,6 миллиарда рублей, сегодня это уже 2,7 миллиарда рублей", – объяснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Принять участие в закупках на портале поставщиков могут индивидуальные предприниматели, зарегистрированные как юридическое лицо. Зарегистрироваться на портале могут и самозанятые граждане, обладающие усиленной квалифицированной электронной подписью.

Пользователям портала разрешено участвовать в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Сервис предоставляет предпринимателям все необходимые инструменты.

"Это поможет бизнесу и индивидуальным предпринимателям в условиях ограничительных мер открыть для себя новые возможности, рынки сбыта и способы продвижения продукции, найти партнера или нужный товар по оптимальной цене. Полный функционал доступен не только представителям Москвы, но и 34 регионам России", – подчеркнул Ефимов.

Специалист подчеркнул, что самые распространенные договоры касаются поставок хозяйственных товаров, а также предоставления услуг по техническому обслуживанию и проектным работам.

Согласно данным на конец апреля, московские предприниматели оформили более 20 тысяч контрактов с региональными поставщиками. Всего на портале зарегистрировано около 40 процентов предпринимателей именно из регионов.

