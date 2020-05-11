Потенциальный объем B2B-сделок на портале поставщиков составил порядка 87 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В прошлом году коммерческие организации получили возможность размещать свои закупки на портале поставщиков. В настоящее время на площадке опубликовали уже 920 B2B-сделок, информирует портал мэра и правительства Москвы.
"Общий потенциальный объем сделок почти 87 миллионов рублей. При этом заказчик вправе не указывать начальную цену закупки, если не знает ее реальную стоимость, а максимальная сумма размещенного заказа ограничена миллионом рублей", – рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Уточняется, что лояльные условия позволяют участвовать в закупках и представителям малого бизнеса, которые составляют свыше 90% пользователей портала.
Участникам платформы доступны все функциональные возможности площадки, в том числе и выход на крупнейшие маркетплейсы. Размещение оферт в один клик позволило вывести рынок закупок малого объема на новый уровень.
По словам Ефимова, портал поставщиков дал возможность представителям МСП расширять портфель заказов и совершать B2B-сделки в максимально сжатые сроки.
Ранее сообщалось о том, что Московский инновационный кластер запустил онлайн-биржу контрактного производства. В настоящее время на платформе доступны три направления – металлообработка, фармацевтика и приборостроение. В ближайшее время к ним добавятся легкая промышленность и 3D-печать.
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