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Экономика

09:52

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

экономика финансы

Фото: ТАСС/Борис Зенин

Самая высокая средняя зарплата в первом полугодии 2020 года была зарегистрирована на Чукотке, сообщает RT со ссылкой на Росстат. В среднем ее жители получают по 116,5 тысячи рублей.

Второе место занимает Ямало-Ненецкий АО с зарплатой в 113 тысяч рублей. В Москве номинальная среднемесячная зарплата по всем обследуемым видам экономической деятельности составляет 96,8 тысячи рублей.

Затем в этом рейтинге следует Магаданская область с зарплатой в 96,6 тысячи рублей, а замыкает пятерку Ненецкий АО со средней зарплатой по региону в 93,4 тысячи рублей.

В десятку регионов с самыми высокими зарплатами попали Сахалинская область, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО и Якутия.

Самые низкие заработки в первом полугодии зафиксированы в Ивановской области (27,6 тысячи), Алтайском крае (28,7 тысячи), Карачаево-Черкесии (28,7 тысячи), Чечне (28,9 тысячи) и Дагестане (29,3 тысячи).

С 1 октября в России на 3% проиндексируют зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Также будут проиндексированы зарплаты работников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.

С начала года столичные центры занятости трудоустроили около 60 тысяч москвичей. Больше всего интерес соискатели проявляют к вакансиям, связанным с продажами, ИТ-услугами, логистикой, работой call-центров, а также к специальностям, которые не требуют особой квалификации.

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