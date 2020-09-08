Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Фото: ТАСС/Борис Зенин
Самая высокая средняя зарплата в первом полугодии 2020 года была зарегистрирована на Чукотке, сообщает RT со ссылкой на Росстат. В среднем ее жители получают по 116,5 тысячи рублей.
Второе место занимает Ямало-Ненецкий АО с зарплатой в 113 тысяч рублей. В Москве номинальная среднемесячная зарплата по всем обследуемым видам экономической деятельности составляет 96,8 тысячи рублей.
Затем в этом рейтинге следует Магаданская область с зарплатой в 96,6 тысячи рублей, а замыкает пятерку Ненецкий АО со средней зарплатой по региону в 93,4 тысячи рублей.
В десятку регионов с самыми высокими зарплатами попали Сахалинская область, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО и Якутия.
Самые низкие заработки в первом полугодии зафиксированы в Ивановской области (27,6 тысячи), Алтайском крае (28,7 тысячи), Карачаево-Черкесии (28,7 тысячи), Чечне (28,9 тысячи) и Дагестане (29,3 тысячи).
С 1 октября в России на 3% проиндексируют зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Также будут проиндексированы зарплаты работников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.
С начала года столичные центры занятости трудоустроили около 60 тысяч москвичей. Больше всего интерес соискатели проявляют к вакансиям, связанным с продажами, ИТ-услугами, логистикой, работой call-центров, а также к специальностям, которые не требуют особой квалификации.
Правительство выделит 3 млрд руб на переобучение потерявших из-за COVID-19 работу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: