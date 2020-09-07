Зарплаты бюджетников проиндексируют с октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 октября в России на 3% проиндексируют зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

"Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений", – говорится в документе.

Также будут проиндексированы зарплаты работников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.

Ранее сообщалось, что с начала года столичные центры занятости трудоустроили около 60 тысяч москвичей. Больше всего интерес соискатели проявляют к вакансиям, связанным с продажами, ИТ-услугами, логистикой, работой call-центров, а также к специальностям, которые не требуют особой квалификации.

