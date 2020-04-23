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Общество

09:18

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве

общество финансы экономика

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

На начало 2020 года самыми высокооплачиваемыми специалистами в Москве были признаны работники финансово-страховой отрасли. На это указывают данные Мосгорстата, как сообщает RT.

Согласно данным исследования, в этой сфере эксперты получают в среднем около 160,5 тысячи рублей. Второй место рейтинга занимают работники в сфере информации и связи со 130 тысячами рублей, а замыкают тройку специалисты энергетической отрасли – их оклад в среднем равен 106,9 тысячи рублей.

Что касается наименее оплачиваемых позиций, то лидируют в этом антирейтинге сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания. Их зарплата фиксируется на уровне 42,3 тысячи рублей. Снизился спрос и на представителей строительной сферы (59,2 тысячи рублей), и на работников сферы услуг (59,8 тысячи рублей).

Ранее в Росстате заявили, что за последние годы в стране существенно выросли зарплаты молодых педагогов. В организации выяснили, что больше всего учителя зарабатывают в Сахалинской области – около 70 тысяч рублей.

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