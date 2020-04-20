Названы регионы с самыми высокими зарплатами молодых учителей

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

За последние годы в России выросли зарплаты молодых учителей, сообщает News.ru. Согласно данным Росстата, представители сферы образования в возрасте 20–24 лет в октябре 2019 года получали в среднем 27,3 тысячи рублей. В аналогичный период 2017 года им платили 22,2 тысячи рублей.

Самые высокие зарплаты у молодых педагогов Сахалинской области. В среднем они получают 70,1 тысячи рублей. За ними следуют учителя Ненецкого и Чукотского автономных округов с зарплатами в 54,5 и 46,3 тысячи рублей соответственно.

В пятерку лидеров также вошли Магаданская область со средней зарплатой в 46,2 тысячи и Ямало-Ненецкий автономный округ с 43,7 тысячи.

Самая тяжелая ситуация у начинающих учителей Калмыкии (11,3 тысячи), Смоленской области (13,5 тысячи) и Адыгеи (13,8 тысячи). Чуть больше получают молодые педагоги в Карачаево-Черкесии (16 тысяч) и Республике Марий Эл (16,7 тысячи).

В Москве работникам сферы образования в возрасте 20–24 лет платят в среднем 35,9 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса снизила спрос на профессии официантов, поваров, охранников и уборщиков. Кроме того, у работодателей отсутствует интерес к ивент- и офис-менеджерам, горничным, секретарям и фитнес-тренерам.

Число вакансий ресторанно-гостиничного бизнеса (HoReCa) с начала года росло, однако в марте темпы снизились. Отмечается, что спрос на одну из самых популярных линейных позиций "официант" за последние три недели снизился в десять раз.

Кроме того, снижение коснулось и вакансий медсестер, хотя их средняя зарплата за месяц выросла на девять процентов (до 36,1 тысячи рублей в России и 42,3 тысячи рублей в Москве и Московской области).