АСИ предложило повысить зарплаты и пенсии бюджетникам

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Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10 процентов в условиях пандемии коронавируса.

Как говорится в письме к председателю правительства России Михаилу Мишустину, данная мера может потребовать около 0,5-1 триллиона рублей.

Отмечается, что повышение благоприятно отразится на розничной и оптовой торговле, а также повысит спрос на продукцию промышленности и услуг.

Также указывается, что такие меры поддержки платежеспособного спроса помогут минимизировать потери роста валового внутреннего продукта (ВВП).

Подобные меры уже реализуются развитыми странами с целью сокращения темпов экономической рецессии, цитирует документ ТАСС.

АСИ также просит создать дополнительных рабочих мест в вузах для студентов, так как около 70 тысяч учащихся рискуют остаться без работы.

Риски связанны с потерей студентами работы в сфере услуг. В АСИ считают, что студенты старших курсов могут быть трудоустроены в вузе.

Директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут ранее заявил, что после пандемии востребованными станут слесари и сантехники.