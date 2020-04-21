АСИ предложило повысить зарплаты и пенсии бюджетникам

Фото: Depositphotos
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10 процентов в условиях пандемии коронавируса.
Как говорится в письме к председателю правительства России Михаилу Мишустину, данная мера может потребовать около 0,5-1 триллиона рублей.
Отмечается, что повышение благоприятно отразится на розничной и оптовой торговле, а также повысит спрос на продукцию промышленности и услуг.
Также указывается, что такие меры поддержки платежеспособного спроса помогут минимизировать потери роста валового внутреннего продукта (ВВП).
Подобные меры уже реализуются развитыми странами с целью сокращения темпов экономической рецессии, цитирует документ ТАСС.
АСИ также просит создать дополнительных рабочих мест в вузах для студентов, так как около 70 тысяч учащихся рискуют остаться без работы.
Риски связанны с потерей студентами работы в сфере услуг. В АСИ считают, что студенты старших курсов могут быть трудоустроены в вузе.
Директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут ранее заявил, что после пандемии востребованными станут слесари и сантехники.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: