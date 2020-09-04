Столичные центры занятости трудоустроили около 60 тысяч москвичей с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С начала года столичные центры занятости трудоустроили около 60 тысяч москвичей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"С началом пандемии нам удалось оперативно перевести все услуги службы занятости в онлайн, в том числе содействие в поиске работы. Несмотря на то, что многие компании тогда приостановили набор персонала, устроиться на работу было возможно. Сейчас мы наблюдаем тенденцию к росту количества вакансий. С 15 марта уже трудоустроены более 45 тысяч человек, а всего с начала года – около 60 тысяч", – рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Она напомнила, что в поиске работы соискателям помогают центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера". Специалисты помогают подобрать вакансию из базы данных и составить резюме или дают направление на бесплатную переквалификацию и профобучение. Сейчас в банке центра "Моя работа" содержится свыше 80 тысяч вакансий.
Отмечается, что больше всего интерес соискатели проявляют к вакансиям, связанным с продажами, ИТ-услугами, логистикой, работой call-центров, а также к специальностям, которые не требуют особой квалификации.
Сейчас центр занятости населения "Моя работа" оказывает услуги как при личном приеме в одном из 50 центров госуслуг или флагманских центрах, так и дистанционно. Для посещения флагманского центра "Моя работа" необходимо предварительно подать заявку на сайте czn.mos.ru или на портале mos.ru.
Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в период пандемии в столице удалось избежать массовых увольнений и сокращений зарплат. Он добавил, что база по зарплате уменьшилась несущественно, отмечено 15-процентное снижение НДФЛ. Ефимов заявил, что предприниматели в период пандемии адекватно реагировали на новые условия и не проводили массовые увольнения.
"Это наш город": центр занятости "Моя работа" трудоустроил более 5 тыс москвичей
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