Объем субсидий и грантов для предпринимателей Москвы превысил миллиард рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Объем субсидий и грантов для предпринимателей столицы превысил один миллиард рублей, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Бизнесмены смогут возместить расходы на экспорт, участие в выставках, обучение персонала, ведение бизнеса по франшизе и покупку оборудования.
Только по итогам трех последних отраслевых комиссий специалисты департамента предпринимательства и инновационного развития города одобрили 58 заявок на сумму почти 44 миллиона рублей.
Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что всего на сегодняшний день выделены 1,3 миллиарда рублей по 858 обращениям от представителей бизнеса. Еще порядка 900 заявок на сумму 810 миллионов рублей находятся на рассмотрении. 5,4 тысячи компаний собираются продлить заявочную кампанию до 1 октября и в ближайшее время подать документы.
Девяти компаниям комиссия выделит более 19 миллионов рублей экспортных грантов. Размер выплат для каждой составляет 10% от выручки по исполненным контрактам на реализацию продукции за рубежом.
Двенадцать предприятий получат субсидии на сумму более 6 миллионов рублей. Выделенными средствами они смогут покрыть до 100% затрат на реализацию за рубежом товаров, услуг или результатов интеллектуального труда.
Также одобрены четыре заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по субсидиям на участие в выставках. Сумма выплат составит 1,175 миллиона рублей. Этой субсидией можно покрыть расходы на регистрационный взнос, застройку стенда или аренду выставочной площади.
К начавшемуся в июле этапу приема заявок расширили перечень мероприятий, за участие в которых город компенсирует расходы: теперь их 549. Также можно возместить затраты на участие в российских и зарубежных мероприятиях, имеющих почетные знаки Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) и Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).
13,83 миллиона рублей выделят 20 компаниям, ведущим бизнес по франшизе. Такая субсидия позволяет компенсировать проценты по кредитам, затраты на лизинг или приобретение оборудования за свой счет, выплату вознаграждений правообладателю и коммунальные услуги.
12 организаций смогут воспользоваться субсидией на обучение сотрудников. Такая поддержка распространяется на программы среднего и дополнительного образования персонала по всем специальностям из Общероссийского классификатора специальностей по образованию.
Одно из предприятий получит 2,471 миллиона рублей за расходы на оборудование. С помощью таких субсидий резиденты технопарков и участники Московского инновационного кластера могут возместить затраты на лизинг, приобретение оборудования за свой счет или возмещение процентов по кредитам на эти цели. Размер выплаты может достигать 10 миллионов рублей.
7 августа Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса.
До этого право на их оформление в городе имели малые и средние предприятия, которые заняты в сферах услуг, общественного питания, гостиничного хозяйства, науки, промышленности, а также ИТ-отрасли.
Воспользоваться субсидиями теперь смогут предприятия и индивидуальные предприниматели, занятые в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, организации досуга и развлечений. Кроме того, они будут доступны в областях физкультуры и спорта.
"Интервью": Алексей Фурсин – о поддержке бизнеса в Москве
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