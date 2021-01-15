Названо число обанкротившихся в 2020 году россиян

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В России выросло число обанкротившихся граждан. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации проекта "Федресурс", высокий рост отмечался в разделе потребительских банкротств. В 2020 году их количество увеличилось на 72,6%.

"Количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в 2020 году, составило 119 049", – отметили в "Федресурсе".

В 94,5% случаев процедуру банкротства инициировали сами граждане. В 2019 году этот показатель составлял 90,7%. При этом доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей уменьшилась с 7,5% до 4,6%, ФНС России – снизилась с 1,7% до 1,0%.

Таким образом, с октября 2015 до конца 2020 года 282,3 тысячи россиян признали себя банкротами.

Руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин отметил предпринятые государством меры для стимулирования процедуры банкротства.

"Потребительское банкротство, в отличие от корпоративного, в нашей стране имеет реабилитирующее значение: добросовестный гражданин освобождается от долгов", – пояснил Юхнин.

В то же время, количество корпоративных банкротств в 2020 году уменьшилось на 19,9%. Число введенных судами процедур наблюдения сократилось на 23,3%. Глава "Федресурса" заявил, что эти процессам способствовал мораторий на подачу кредиторами заявлений о несостоятельности компаний и предпринимателей из пострадавших от пандемии отраслей.

"Запрет был снят 7 января 2021, но пока число сообщений кредиторов о намерении признать компании банкротами не превышает средний уровень января 2020 года", – сказал Юхнин.

Основную часть процедур банкротства инициировали конкурсные кредиторы – 77,1%. На долю ФНС России пришлось 13%. Общее количество должников возросло с 8,7% до 9,3%.

"Мораторий позволил снять излишнее напряжение и в сложной ситуации способствовал сохранению стабильности функционирования бизнеса", – выразил мнение замминистра экономического развития Илья Торосов.

Из анализа "Федресурса" следует, что чаще всего процедуры банкротства на конкурсной основе открывались в Москве (2012 сообщений), Санкт-Петербурге (729), Московской (706) и Свердловской областях (349).

Больше всего компаний-банкротов отмечалось в таких сферах, как торговля (2 583), строительство (2 111), недвижимость (1 183) и обрабатывающее производство (1 090).

Закон о внесудебном банкротстве вступил в силу в России с 1 сентября. Новая норма позволяет гражданам с непогашенными долгами объявлять себя банкротом в том случае, если долг составляет не менее 50 тысяч рублей, но и не более 500 тысяч.

По оценке Минэкономразвития, процедурой смогут воспользоваться около 100 тысяч россиян уже в ближайший год.