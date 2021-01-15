Названо число обанкротившихся в 2020 году россиян

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com
В России выросло число обанкротившихся граждан. Об этом сообщает газета "Известия".
По информации проекта "Федресурс", высокий рост отмечался в разделе потребительских банкротств. В 2020 году их количество увеличилось на 72,6%.
"Количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в 2020 году, составило 119 049", – отметили в "Федресурсе".
В 94,5% случаев процедуру банкротства инициировали сами граждане. В 2019 году этот показатель составлял 90,7%. При этом доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей уменьшилась с 7,5% до 4,6%, ФНС России – снизилась с 1,7% до 1,0%.
Таким образом, с октября 2015 до конца 2020 года 282,3 тысячи россиян признали себя банкротами.
Руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин отметил предпринятые государством меры для стимулирования процедуры банкротства.
"Потребительское банкротство, в отличие от корпоративного, в нашей стране имеет реабилитирующее значение: добросовестный гражданин освобождается от долгов", – пояснил Юхнин.
В то же время, количество корпоративных банкротств в 2020 году уменьшилось на 19,9%. Число введенных судами процедур наблюдения сократилось на 23,3%. Глава "Федресурса" заявил, что эти процессам способствовал мораторий на подачу кредиторами заявлений о несостоятельности компаний и предпринимателей из пострадавших от пандемии отраслей.
"Запрет был снят 7 января 2021, но пока число сообщений кредиторов о намерении признать компании банкротами не превышает средний уровень января 2020 года", – сказал Юхнин.
Основную часть процедур банкротства инициировали конкурсные кредиторы – 77,1%. На долю ФНС России пришлось 13%. Общее количество должников возросло с 8,7% до 9,3%.
"Мораторий позволил снять излишнее напряжение и в сложной ситуации способствовал сохранению стабильности функционирования бизнеса", – выразил мнение замминистра экономического развития Илья Торосов.
Из анализа "Федресурса" следует, что чаще всего процедуры банкротства на конкурсной основе открывались в Москве (2012 сообщений), Санкт-Петербурге (729), Московской (706) и Свердловской областях (349).
Больше всего компаний-банкротов отмечалось в таких сферах, как торговля (2 583), строительство (2 111), недвижимость (1 183) и обрабатывающее производство (1 090).
Закон о внесудебном банкротстве вступил в силу в России с 1 сентября. Новая норма позволяет гражданам с непогашенными долгами объявлять себя банкротом в том случае, если долг составляет не менее 50 тысяч рублей, но и не более 500 тысяч.
По оценке Минэкономразвития, процедурой смогут воспользоваться около 100 тысяч россиян уже в ближайший год.
Закон о внесудебном банкротстве вступил в силу в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: