В ближайший год воспользоваться упрощенным банкротством могут около 100 тыс россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ближайший год воспользоваться упрощенным банкротством могут около 100 тысяч россиян, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя министра экономического развития РФ Илью Торосова.



"Те, у кого долг от 50 до 500 тысяч рублей и у кого есть оконченное исполнительное производство могут претендовать на упрощенную внесудебную процедуру банкротства. По прогнозам специалистов, в первый год данной процедурой могут воспользоваться около 100 тысяч человек", – отметил он.

Торосов уточнил, что тестирование процедуры идет уже две недели.

"Мы сейчас со всеми МФЦ ежедневно прорабатываем данную систему, чтобы человеку, который проходит процедуру банкротства, было максимально удобно. Решение после подачи заявления должно быть принято в течение нескольких дней", – рассказал он.

Важность принятия закона о порядке внесудебного признания гражданина банкротом для столицы отметил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

"Социально незащищенные граждане смогут легко освободиться от долгов и вернуться к нормальной жизни", – добавил Пуртов.

Ранее ГД приняла закон о внесудебном банкротстве граждан. По словам авторов, закон поможет сделать данную процедуру более доступной для тех, кто в ней нуждается, а также позволит разгрузить суды.