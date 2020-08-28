В ближайший год воспользоваться упрощенным банкротством могут около 100 тыс россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В ближайший год воспользоваться упрощенным банкротством могут около 100 тысяч россиян, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя министра экономического развития РФ Илью Торосова.
"Те, у кого долг от 50 до 500 тысяч рублей и у кого есть оконченное исполнительное производство могут претендовать на упрощенную внесудебную процедуру банкротства. По прогнозам специалистов, в первый год данной процедурой могут воспользоваться около 100 тысяч человек", – отметил он.
Торосов уточнил, что тестирование процедуры идет уже две недели.
"Мы сейчас со всеми МФЦ ежедневно прорабатываем данную систему, чтобы человеку, который проходит процедуру банкротства, было максимально удобно. Решение после подачи заявления должно быть принято в течение нескольких дней", – рассказал он.
Важность принятия закона о порядке внесудебного признания гражданина банкротом для столицы отметил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.
"Социально незащищенные граждане смогут легко освободиться от долгов и вернуться к нормальной жизни", – добавил Пуртов.
Ранее ГД приняла закон о внесудебном банкротстве граждан. По словам авторов, закон поможет сделать данную процедуру более доступной для тех, кто в ней нуждается, а также позволит разгрузить суды.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: