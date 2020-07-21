ГД приняла закон о внесудебном банкротстве граждан

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Во втором и третьем чтениях депутаты нижней палаты парламента приняли закон о внесудебном банкротстве граждан, сообщает Агентство "Москва". Федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года.

Гражданин, имеющий долг не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей, может обратиться в МФЦ с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке. Отмечается, что через эту процедуру могут пройти только те должники, в отношении которых окончено исполнительное производство.

По словам авторов, закон поможет сделать данную процедуру более доступной для тех, кто в ней нуждается, а также позволит разгрузить суды.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах.