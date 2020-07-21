В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении до 500 тысяч рублей штрафов за применение угроз к должникам. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты.
Инициативой предусматриваются штрафы для должностных лиц – от 20 до 200 тысяч рублей и от 50 до 500 тысяч рублей – для юридических. Такая же ответственность распространится на банки.
Предполагается, что это позволит усовершенствовать механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий при осуществлении возврата задолженности.
Согласно законодательству, при возврате долга не допускаются психологическое давление на граждан и раскрытие персональных данных, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Премьер-министр страны Михаил Мишустин ранее заявил, что законопроект, в частности, усилит защиту людей, которые взяли кредит, но пока не могут его вернуть.
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