Законопроект о праве самозанятых получать ипотечные каникулы внесен в Госдуму

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Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который позволяет самозанятым и индивидуальным предпринимателям получать ипотечные каникулы. Данный документ появился в думской электронной базе 4 июня.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" (в части обеспечения получения "ипотечных каникул" гражданами, получающими доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов)" направлен на обеспечение равных условий в предоставлении ипотечных каникул заемщикам – физическим лицам, в том числе гражданам, получающим доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов", – следует из пояснительной записки.

Так, данный законопроект соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ. Кроме того, в финансово-экономическом обосновании отмечается, что принятие и реализация федерального закона не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.

Известно, что заемщик, получающий доход от предпринимательской или иной деятельности, лишен права воспользоваться ипотечными каникулами, так как его доходы не подтверждаются справкой 2-НДФЛ.

Ранее СФ одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса. Поддержка затронет и самозанятых – им предоставят сумму в размере МРОТ на уплату налога на профессиональный доход.

Кроме того, в Минэкономразвития рассказали о выплатах в 1 МРОТ российским предпринимателям. Порядка 1,3 миллиона предприятий могут претендовать на данные выплаты.