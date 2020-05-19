В Минэкономразвития рассказали о выплатах в 1 МРОТ российским предпринимателям

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Минэкономразвития РФ сообщило, что 180,3 тысячи предпринимателей малого и среднего бизнеса получили выплаты в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника компании, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что всего на помощь указанным организациям выделили 10,4 миллиарда рублей, из которых 7,7 миллиарда уже дошли до них. Всего в настоящий момент одобрены заявки 244,5 тысячи предпринимателей.

В Минэкономразвития рассказали, что на 18 мая подано уже 472,8 тысячи заявлений. Из них 311 тысяч отвечают всем заданным критериям. Кроме того, в ведомстве сообщили, что порядка 1,3 миллиона предприятий могут претендовать на данные выплаты.

"Заявки на субсидию принимаются ФНС в дистанционном формате (через личный кабинет налогоплательщика либо почтой). На сайте размещен сервис автоматической проверки соответствия условиям получения субсидии", – сообщили в пресс-службе ведомства.

О мерах по поддержке российского бизнеса президент России Владимир Путин рассказал 15 апреля. Он сообщил, что государство планирует оказать безвозмездную финансовую поддержку компаниям в расчете на один 1 МРОТ на каждого сотрудника. Путин отметил, что выделенные средства должны быть направлены на выплату зарплат работникам компаний.

Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил, что на помощь могут претендовать компании, у которых нет технических задолженностей на сумму более 3 тысяч рублей. Кроме того, финансирование получают лишь предприятия, которые сохранили 90% от своего штаба докризисных времен.

Ранее среди представителей малого и среднего бизнеса провели опрос по поводу наиболее пострадавших в связи с пандемией коронавируса отраслей. 82,9% респондентов считают, что сильнее всего влияние кризиса испытали на себе предприятия ресторанной отрасли. 61,6% отнесли к наиболее пострадавшим компании индустрии моды и красоты, а 48,5% – производственной сферы.