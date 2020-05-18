Названы самые пострадавшие от COVID-19 отрасли малого и среднего бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Представители российского малого и среднего бизнеса назвали отрасли, в наибольшей степени пострадавшие от последствий пандемии коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на опрос компании "Мегаплан".

По его данным, 82,9 процента респондентов считают, что кризис сильнее всего отразился на ресторанной отрасли. 61,6 процента участников опроса отнесли к пострадавшим индустрию моды и красоты, а 48,5 процента – производственную сферу.

Среди тех отраслей, что перенесут текущую ситуацию легче других, назвали IT-индустрию (81,5 процента голосов), телекоммуникационную отрасль (54,2 процента голосов) и медицину (37,1 процента голосов). 75 процентов проголосовавших полагают, что экономическое положение для них в ближайшем будущем ухудшится.

В опросе участвовали 1 620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса.

10 мая стало известно, что по поручению Владимира Путина правительство выделило более 81,1 миллиарда рублей на поддержку малых и средних предприятий, пострадавших от коронавируса. Средства будут направлены из резервного фонда правительства Федеральному казначейству, которое предоставит малому и среднему бизнесу субсидии.

Условие для их получения – сохранение предприятием не менее 90% работников. По сведениям кабмина, поддержку сможет получить более 970 тысяч организаций.

4 мая кабмин выделил Минэкономразвития РФ 2 миллиарда рублей, которые направят на субсидии малому и среднему бизнесу в регионах страны. Правительство также приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Среди них – отсрочка арендных и налоговых платежей, специальные кредитные программы и мораторий на банкротство.