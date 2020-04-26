Кудрин озвучил прогноз по спаду ВВП России в этом году

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Спад российской экономики может достичь 7–8% в 2020 году, но после кризиса она восстановится, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Имеется в виду после кризиса или пика кризиса она восстановится, в этом смысле самое сложное – это пережить вот этот пик. Он необычный, более глубокий, чем в обычном любом кризисе, даже сейчас целый ряд отраслей потеряли уже 100% или 90% своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги", – объяснил он в интервью на телеканале "Россия 24".

По словам Кудрина, Международный валютный фонд дает прогноз на спад в более 5%.

"Но повторяю: мы очень сильно связаны с миром. Поэтому [спад] от 7% до 8% – сегодня, наверное, более четкая ориентация, более четкие цифры, на которые можно ориентироваться", – полагает он.

Отрасли информационных технологий, особенно связанные с дистанционным общением и обучением, а также службы доставки имеют наилучшие перспективы для развития, отметил глава Счетной палаты. По его мнению, эти сферы может ожидать взрывной скачок.

"Я думаю, что совершенно по-новому будет осмыслена необходимость иметь офисы и работать в офисах бухгалтериям, юридическим службам", – прогнозирует Кудрин.

Он добавил, что кризис также будет способствовать развитию новых систем защиты информации и частной жизни человека.

"Подконтрольность человека очень большая, поэтому возникнут и новые системы защиты частной жизни человека и ограничения предоставления такой информации, то есть, я думаю, и обратная сторона возникнет, когда государство должно только в определенных случаях иметь доступ к такого рода информации", – рассказал глава Счетной палаты.

Он заявил, что в худшем случае можно ждать почти 10-процентного роста числа безработных в стране – это от 6 до 9 миллионов человек. Кудрин назвал допустимым расходование чуть более половины средств ФНБ на первом этапе.

Он заявил, что последствия кризиса будут отражаться на бюджетной системе России дальше – вплоть до 4 лет. По утверждению главы Счетной палаты, в правительстве предполагают, что средства ФНБ следует растянуть во времени на три года.