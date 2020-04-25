Кудрин рассказал, сколько стоит потратить из ФНБ для преодоления кризиса

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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в эфире телеканала "Россия 1" отметил, что средства Фонда национального благосостояния можно тратить без особых препятствий.

Он подчеркнул, что допустимо израсходовать чуть более половины средств, хранящихся в фонде.

"Нужно побольше потратить из фонда, если это будет половина или чуть больше половины – нестрашно", – заявил глава Счетной палаты.

Кудрин обратил внимание на повышенную остроту нынешнего экономического кризиса, которая заставляет выделить больше средств на его преодоление.

"Конечно, правительство предполагает, что эти средства должны быть растянуты во времени хотя бы на три года. Я и в выступлении своем, и в разговоре с президентом сказал, что на этот год можно не скупиться, на 2020 год, вот когда будет пик", – подчеркнул Кудрин.

Он добавил, что для борьбы с кризисом возможно прибегнуть к займам для поддержки бюджета. Глава Счетной палаты объяснил, что последствия нынешних тенденций в мировой экономике будут отражаться на бюджетной системе в течение следующих 2–4 лет.

"Если хватит этих средств на два года с учетом остроты этого кризиса – тоже нестрашно, потом бюджет спокойно сможет и заимствовать больше некоторое время. Последствия и для бюджетной системы растянутся на два–три, может, четыре года", – сказал Кудрин.

Ранее глава Счетной палаты рассказал, что безработица в России может возрасти до 7–8%. Он озвучил и худший сценарий развития событий, при котором число россиян, не имеющих работу, увеличится до 10%.