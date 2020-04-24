Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции – Набиуллина

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Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к "взрыву" инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить", – цитирует ее ТАСС.

Председатель ЦБ уже оценила идею о раздаче денег напрямую, указав на ее неактуальность. Она напомнила, что правительство оказывает адресную поддержку.

Набиуллина также объяснила, что падение внутреннего и внешнего спроса в 2020-м будет существенно сдерживать инфляцию. По ее словам, ЦБ видит риски отклонения от цели в 4% в 2021 году и на среднесрочном горизонте.

Ранее Набиуллина заявила, что динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной. Она подчеркнула, что ситуация развивается очень динамично.

Ожидается, что спад ВВП России в этом году может составить 4–6%. В соответствии с прежней оценкой ЦБ РФ прогнозировалось, что российская экономика вырастет на 1,5–2% за этот период.