Динамика по выдаче зарплатных кредитов под 0% улучшится – Набиуллина

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Банке России считают, что динамику по выдаче банками бизнесу зарплатных кредитов под 0% ждет улучшение. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

"И правительство, и мы говорили, когда эта программа запускалась, что темпы ее разворачивания очень низкие, не очень эффективные", – заявила Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции. Она добавила, что регулятор прорабатывал с банками систему для более быстрой выдачи кредитов.

В ЦБ РФ напомнили, уже действует сервис федеральной налоговой службы, благодаря чему стало возможным наращивать динамику по данным кредитам.

По словам Набиуллиной, целесообразным станет увеличение объема гарантированного покрытия, то есть поручительства со стороны ВЭБ. В настоящий момент это порядка 75%, 25% остается как риск на банках, уточняет глава ЦБ РФ.

Программу продолжат развивать, заключила Набиуллина.

Ранее стало известно, что банки РФ начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты на выплату зарплат. Центральный банк выделит на эти цели 150 миллиардов рублей.