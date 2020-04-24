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Экономика

14:31

ВВП России понизится в этом году на 4-6%

экономика

Фото: depositphotos/valphoto

Спад ВВП России в этом году может составить 4-6%. Об этом говорится в среднесрочном прогнозе, который регулятор разместил по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, передает РИА Новости.

В соответствии с прежней оценкой ЦБ РФ, ожидалось, что российская экономика вырастет на 1,5-2% по итогам 2020 года.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России проводит глубокий анализ экономической ситуации в стране.

Согласно прогнозам Банка России по темпам роста экономики, регулятор ждет рост ВВП в следующем году на 2,8-4,8% (прежний прогноз составлял 1,5-2,5%).

Недавно Набиуллина посчитала меру по прямой раздаче денег россиянам неактуальной.

Кроме того, стало известно, что на выплату пособий потерявшим работу в Москве выделят 7 миллиардов рублей.

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Сюжет: Падение цен на нефть и курса рубля

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