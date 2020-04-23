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Экономика

16:07

Путин призвал избегать абстрактных обещаний по поддержке граждан

власть экономика

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что чиновникам следует избегать абстрактных обещаний, которые не оказывают влияние на жизнь граждан. Об этом сообщает RT.

Глава государства выступил на совещании по теме реализации мер поддержки экономики в части банковского кредитования.

"Нужно так отработать все этапы их [принятых решений] реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны. И эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким", – заявил Путин.

На заседание были приглашены глава Сбербанка Герман Греф, руководитель ВТБ Андрей Костин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и другие представители экономической сферы.

Сегодня же стало известно, что Сбербанк одобрил более 500 беспроцентных кредитов по государственной программе на выплату зарплат. Помощь получили столичные предприниматели. Всего на рассмотрение уже подано более тысячи заявок.

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