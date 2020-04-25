Кудрин рассказал о худшем сценарии безработицы в России

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что в худшем случае можно ожидать почти 10-процентного роста числа безработных в стране. Об этом сообщает ТАСС.
"Безработица сможет скакнуть до 7–8 процентов, в худшем варианте – до 10 процентов от экономически активного населения, это от 6 до 9 миллионов человек", – заявил Кудрин.
"У нас 0,7 процента безработных от количества экономически активного населения. Это зарегистрированных. Если считать по другим меркам, по меркам Международной организации труда, у нас 4,5 процента безработных", – пояснил он.
"Я и в выступлении своем, и в разговоре с президентом сказал, что на этот год можно не скупиться, на 2020-й, вот когда будет пик. Потом можно больше, может, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из фонда, если это будет половина или чуть больше половины – нестрашно", – объяснил чиновник.
Кудрин отметил, что последствия кризиса будут отражаться на бюджетной системе России дальше, вплоть до 4 лет. Он также уточнил, что в правительстве предполагают, что средства ФНБ следует растянуть во времени на три года.
По словам Алексея Кудрина, покрытие расходов бюджета в 2020 году потребует 2 триллионов рублей заимствований и столько же – из ФНБ. Падение экономики на уровне 6–8 процентов специалист объяснил значительной ее привязкой к нефтяному рынку.
Ранее глава Счетной палаты РФ также дал прогноз об увеличении числа безработных на фоне пандемии коронавирусной инфекции. По его мнению, этот показатель временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов человек.
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