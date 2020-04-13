Кудрин спрогнозировал рост числа безработных из-за пандемии COVID-19

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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин дал прогноз об увеличении числа безработных на фоне пандемии коронавирусной инфекции. По его мнению, этот показатель временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов человек.

Кудрин предположил, что такое значение безработицы в России установится до конца текущего года, передает РБК.

"Но потом, когда произойдет перезапуск, постепенное возрастание спроса, доверия населения к потреблению, то, конечно, количество безработных сразу станет меньше", – заверил глава Счетной палаты.

Ранее сообщалось, что безработным москвичам будут начислять выплаты на ребенка без учета ранее полученного дохода.

8 апреля президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ в срок с апреля по июнь. Выплаты полагаются гражданам, которые потеряли работу и обратились в службу занятости населения после 1 марта. Пособие будет составлять 12 тысяч 130 рублей.