Boeing может сократить 10% персонала из-за пандемии коронавируса

11:13
Фото: AP Photo/Ted S. Warren
Компания Boeing может сократить рабочий персонал на 10% в условиях пандемии коронавируса, сообщает "Газета.ру".
Рассматривается возможность вынужденного увольнения некоторых сотрудников, досрочного расторжения контрактов с компенсацией и раннего выхода на пенсию ряда работников. Окончательное решение по вопросу пока не принято.
Ранее компания Boeing прекратила выплату дивидендов акционерам из-за кризиса на фоне эпидемии. Приостановлено производство на своих объектах в штате Пенсильвания.
Центр стратегических разработок заявил, что около 29% российских компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Еще 22% работодателей планируют предложить сделать это в ближайшее время. Минтруд назвал такую отправку в отпуск незаконной.
Около 21% снизили зарплаты сотрудникам, и 35% компаний собираются предпринять аналогичные меры. Риску банкротства подвержены 28% российских компаний.
8 апреля Владимир Путин поручил выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ с апреля по июнь. Пособие составит 12 130 рублей.
Столица также начала выплаты. Они продлятся до 30 сентября. Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой – 19 500 рублей в месяц.
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