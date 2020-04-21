Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин из-за ситуации с нефтью

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Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой в беседе с Москвой 24 рассказал, что ситуация с нефтью в мире вряд ли скажется на стоимости бензина в России.

"С ценами на бензин, если мы говорим о потребительском рынке России, ничего не изменится с учетом той системы, которая была принята у нас. За счет цен на бензин нефтяники и государство будут стараться хотя бы частично компенсировать себе убытки, связанные с международной торговлей", – объяснил эксперт.





Владимир Косой президент Центра экономики инфраструктуры Соответственно, цены на бензин в России падать не будут. На сегодняшний день значительно серьезно падает потребительский спрос, поэтому я не думаю, что стоимость бензина будет расти. Они, я думаю, останутся в обозримых нескольких месяцах на стабильном уровне.

Ранее гендиректор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов сообщил, что нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток.

Так, компании получают чистый убыток около 2,3 тысячи рублей на тонну бензина АИ-92, цена которого упала на 11 процентов, или 4,2 тысячи рублей.

В понедельник, 20 апреля, АИ-92 продавали по 35,77 тысячи рублей за тонну в европейской части России, сообщил Турукалов в беседе с РБК.

В то же время издержки компаний, в которые входят акциз, выплаты в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ, составили 38,07 тысячи рублей.

20 апреля стоимость WTI впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель.

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Соболева Илона