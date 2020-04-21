Нефтяники стали продавать бензин в убыток – СМИ

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Гендиректор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов сообщил, что нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток.

Так, компании получают чистый убыток около 2,3 тысячи рублей на тонну бензина АИ-92, цена которого упала на 11 процентов, или 4,2 тысячи рублей.

В понедельник, 20 апреля, АИ-92 продавали по 35,77 тысячи рублей за тонну в европейской части России, сообщил Турукалов в беседе с РБК.

В то же время издержки компаний, в которые входят акциз, выплаты в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ составили 38,07 тысячи рублей.

20 апреля стоимость WTI впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель.

Стоимость российской нефти упала до отрицательных значений

Июньский фьючерс нефти марки Brent опускался до 25,38 доллара за баррель. Цена российской Urals составила минус два доллара за баррель

Это произошло из-за того, что продавцы старались избавиться от лишней нефти в условиях заполненности хранилищ.

В марте Россия и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. Из-за этого в нефтяной отрасли возник кризис.

В результате ситуация привела к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.

Страны ОПЕК+ согласовали новую сделку 10 апреля. В ней участвуют 23 государства – страны ОПЕК и государства, не входящих в организацию.