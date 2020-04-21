Цена нефти WTI вернулась к положительному значению

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Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае подорожала до 2,21 доллара за баррель, вернувшись к положительному значению.

Как свидетельствуют данные торгов, майский фьючерс на WTI подорожал на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 160 процентов.

20 апреля стоимость WTI впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель.

Июньский фьючерс нефти марки Brent опускался до 25,38 доллара за баррель. Цена российской Urals составила минус два доллара за баррель

Это произошло из-за того, что продавцы старались избавиться от лишней нефти в условиях заполненности хранилищ, передает News.ru.

Как пояснил аналитик агентства Fitch Дмитрий Маринченко, падение цен могло носить эмоциональный характер.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что на фоне майского закрытия фьючерсов идет активная спекулятивная игра.

Стоимость российской нефти упала до отрицательных значений

В марте Россия и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. Из-за этого в нефтяной отрасли возник кризис.

В результате ситуация привела к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.

Страны ОПЕК+ согласовали новую сделку 10 апреля. В ней участвуют 23 государства – страны ОПЕК и государства, не входящих в организацию.