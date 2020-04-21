Цена российской нефти Urals стала отрицательной

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Цена российской нефти марки Urals составила минус два доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные сервиса Refinitiv.
Это на 112,7 процента меньше вчерашней последней цены в 15,75 доллара. Стоимость Urals снизилась после падения американской нефти WTI.
В понедельник, 20 апреля, стоимость ближайшего фьючерса WTI в моменте впервые в истории достигала минус 40 долларов за баррель.
Как пояснил аналитик агентства Fitch Дмитрий Маринченко, падение цены на нефть марки WTI могло носить эмоциональный характер.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что на фоне майского закрытия фьючерсов идет активная спекулятивная игра.
Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем МГУ Андрей Колганов считает, что причина – в коронавирусе.
Эксперт Renaissance Capital Александр Бурганский указал, что причиной падения стало завершение срока действия контракта и условия поставки.
Стоимость российской нефти упала до отрицательных значений
В марте Россия и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. Из-за этого в нефтяной отрасли возник кризис.
В результате ситуация привела к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.
Страны ОПЕК+ согласовали новую сделку 10 апреля. В ней участвуют 23 государства – страны ОПЕК и государства, не входящих в организацию.
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