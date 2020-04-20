Эксперты объяснили падение цен на нефть WTI

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Падение цены на нефть марки WTI могло носить эмоциональный характер, полагает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Цены на фьючерсы WTI с поставкой в июне-августе пока торгуются в коридоре 20–30 долларов, а в сентябре–декабре – 30-35 долларов. То есть рынок верит в постепенное восстановление цен", – объяснил эксперт.

Как сообщает РБК, по мнению Маринченко, в периоды сильной рыночной "турбулентности" разница в цене между разными сортами нефти и между инструментами с разным сроком поставки могут расти. Он не исключил, что стоимость нефти марок Brent и Urals тоже опустится 10 долларов.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что на фоне майского закрытия фьючерсов идет активная спекулятивная игра.

"Это вообще не про нефть, на месте нефти могло бы быть что угодно. Так как нефть – товар, который активно продается и покупается, происходит активная игра спекулянтов. К тому, как заполняются хранилища, она имеет опосредованное отношение", – цитирует его RT.

Эксперт добавил, что пока пика заполнения хранилищ нет. По прогнозам, они закончатся в середине мая, заключил он.

Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов заявил Москве 24, что причина ситуации – пандемия коронавируса.

"Падение цен на нефть связано с сокращением экономической активности как раз из-за карантинных мероприятий по всему миру. Это снижает объемы перевозок, соответсвенно снижает спрос на товпливное сырье", – уточнил он.

Специалист добавил, что рубль всегда "нервно" реагирует на снижение цен на нефть, потому что от этого зависят экспортные доходы страны.

"Правда, наличие значительных золото-валютных резервов позволяет министерству финансов за счет операций на валютном рынке сдерживать падение курса рубля, по сравнению с тем, каким оно могло бы быть. Но насколько долго и насколько эффективно это будет действовать, сказать сложно. Пока Минфину удавалось сдержать рубль от сильного обвала, несмотря на паление цен на нефть", – резюмировал Колганов.

Причиной падения стало завершение срока действия контракта, а также условия поставки по нему: трейдеры хотят избежать физической поставки им сырья. Так считает руководитель управления по анализу нефтегазового сектора Renaissance Capital Александр Бурганский.

"Значительные технические изменения цены на нефть сегодня, которые не оказывают большого влияния на финансовые результаты нефтяных компаний, стали причиной дихотомии между ценой на нефть марок WTI и Brent, а также фьючерсами на WTI и фьючерсами на два и более месяцев", – рассказал он РИА Новости.

"По фьючерсному контракту нефть WTI должна быть физически доставлена в Кушинг, а Brent доставляется на море. Учитывая логистические ограничения в Кушинге (и тот факт, что трудно разместить нефть на физическом рынке в условиях низкого спроса), нефтяные трейдеры продают завтрашние фьючерсы, чтобы избежать физической поставки", – поясняет эксперт.

Цена майского фьючерса нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории стала отрицательной. Чтообы сырье купили, за это нужно доплатить покупателю.

Контракты на американскую нефть на торгах NYMEX стоят сейчас минус 2 доллара за баррель. Их срок истекает 21 апреля.

Цена нефти WTI с поставкой в июне ускорила темпы падения до 16% – до 20,95 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent опускались на 8,8% – до 25,61 доллара за баррель.

Цены на нефть стали опускаться в связи с неудавшимися переговорами в начале марта. С 31 марта прекратила действовать договоренность о сокращении добычи нефти, которую 26 стран-участников соблюдали с 2016 года.

В апреле участники ОПЕК+ договорились о новой сделке. Согласно ее условиям, сокращение добычи нефти в мае – июне этого года составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Далее объем снизят до 7,7 миллиона баррелей. Итоговое соглашение предполагает трехэтапное уменьшение получения черного золота до конца апреля 2022 года.