Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной

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Цена майского фьючерса нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории стала отрицательной, передает ТАСС. В первый раз, чтобы сырье купили, за это нужно доплатить покупателю.

Майские контракты на американскую нефть на торгах NYMEX стоят сейчас минус 2 доллара за баррель. Срок действия этих контрактов истекает 21 апреля.

Такое падение объясняется тем, что 21 апреля будет последним днем для продажи этой нефти, а хранить ее негде: спрос резко упал из-за коронавируса и хранилища уже близки к полному заполнению.

Тем временем цена нефти WTI с поставкой в июне ускорила темпы падения до 16% – до 20,95 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent опускались на 8,8% – до 25,61 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что майский фьючерс WTI на бирже ICE подешевел до 0,01 доллара за баррель, рухнув почти на 100%. Июньский фьючерс WTI падал на 12,4% – до 21,92 доллара за баррель.

Цены на нефть стали опускаться в связи с неудавшимися переговорами в начале марта. С 31 марта прекратила действовать договоренность о сокращении добычи нефти, которую 26 стран-участников соблюдали с 2016 года.

В апреле участники ОПЕК+ договорились о новой сделке. Согласно ее условиям, сокращение добычи нефти в мае – июне этого года составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Далее объем снизят до 7,7 миллиона баррелей. Итоговое соглашение предполагает трехэтапное уменьшение получения черного золота до конца апреля 2022 года.

Глава Минэнерго России Александр Новак полагает, что выход из текущей ситуации на рынке нефти будет продолжаться в лучшем случае до конца года. Позиция РФ по продлению сделки на заседании в начале марта была верной, считает он.

Вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун заявил, что после реализации соглашения цена на нефть сохранится на уровне 30–40 долларов за баррель.