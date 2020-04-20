Цена нефти WTI на бирже ICE опустилась до $0,01 за баррель

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Цена майского фьючерса нефти WTI на бирже ICE опустилась до 0,01 доллара за баррель, рухнув почти на 100%, передает ТАСС.

По данным лондонской биржи ICE на 20:56 мск, июньский фьючерс WTI упал на 12,4% – до 21,92 доллара за баррель.

Негативная динамика цен на нефть началась в связи с неудавшимися переговорами в марте. С 31 марта прекратила действовать договоренность о сокращении добычи нефти, которую 26 стран-участников соблюдали с 2016 года.

В апреле участники ОПЕК+ договорились о новой сделке. Согласно ее условиям, сокращение добычи нефти в мае – июне этого года составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Далее объем снизят до 7,7 миллиона баррелей. Итоговое соглашение предполагает трехэтапное уменьшение получения черного золота до конца апреля 2022 года.

Глава Минэнерго России Александр Новак полагает, что выход из текущей ситуации на рынке нефти будет продолжаться в лучшем случае до конца года. Позиция РФ относительно продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи на заседании в начале марта была верной, заявил он.

Вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун считает, что после реализации соглашения цена на нефть сохранится на уровне 30–40 долларов за баррель.