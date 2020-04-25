Президент "ЛУКОЙЛа" рассказал о ценах на бензин в России

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Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о ситуации с ценами на бензин в России.

Он подчеркнул, что стоимость топлива в РФ не зависит от рыночной конъюнктуры на рынке энергоносителей. В связи с этим, по словам Алекперова, снижения цен на бензин ожидать не стоит.

"Нет, цены на бензин, к сожалению, у нас не привязаны к международным ценам на нефть. Они оторваны", – сказал Алекперов.

Он отметил, что продавцы бензина в 2020 году заплатят дополнительные налоги в пользу государства в размере 700 миллиардов рублей. Алекперов сообщил, что в России создан механизм, который позволяет держать цены на бензин на едином уровне.

Кроме того, президент "ЛУКОЙЛа" поделился своим мнением по поводу нынешнего экономического кризиса. Он обратил внимание на уникальность сегодняшних процессов, поскольку подобного падения спроса на нефть ранее никогда не было.

"Сегодня просто прекратилось потребление, такого никогда не было. Даже в кризис 2008 года, да, цена упала, но спрос не снижался! И в 1998 году – цена упала до 9 долларов, но спрос был фантастический, то есть он потреблял все!", – поделился Алекперов.

Он выразил надежду на то, что кризисные тенденции скоро перестанут воздействовать на мировую экономику. В то же время Алекперов заявил, что необходимо не только преодолеть возникшие проблемы, но и продумать стратегию работы компании и после завершения кризиса.

"Нам надо сегодня сконцентрироваться на том, что как не только преодолеть его, но и как после завершения этого шторма наш корабль смело шел вперед", – сказал Алекперов.

Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил о падении спроса на нефть. Он привел статистические данные, согласно которым продажи бензина снизились на 50%, дизельного топлива – на 30%, авиационного топлива – на 60%.