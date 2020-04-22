Песков призвал не оценивать ситуацию с ценами на нефть по одной неделе

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Ситуация с ценами на нефть в мире на сегодняшний день нелегкая, но ее не стоит оценивать по одной неделе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что сперва необходимо проанализировать ситуацию после начала действия новой сделки ОПЕК+.
"Динамика действительно отрицательная с мировыми ценами на нефть, момент нелегкий, но все-таки оценивать в целом нужно не по одному дню и не по одной неделе даже, а в более длинной перспективе. Поэтому сейчас нужно просто подождать", – цитирует Пескова ТАСС.
20 апреля стоимость WTI впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель.
Июньский фьючерс нефти марки Brent опускался до 25,38 доллара за баррель. Цена российской Urals составила минус два доллара за баррель.
В марте Россия и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. Из-за этого в нефтяной отрасли возник кризис.
В результате ситуация привела к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.
Страны ОПЕК+ согласовали новую сделку 10 апреля. В ней участвуют 23 государства – страны ОПЕК и государства, не входящих в организацию.
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