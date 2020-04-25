Власти РФ в обязательном порядке исполнят социальные обязательства – Силуанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Руководитель министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что социальные обязательства государства остаются среди приоритетных задач правительства. Об этом сообщает ТАСС.
"Социальные обязательства – это наш безусловный приоритет, они будут выполнены в любом случае, и деньги на социальные обязательства будут изысканы в обязательном порядке", – сказал чиновник на телеканале "Россия 1".
По словам Силуанова, на данный момент идет активный процесс привлечения средств на рынке, призванный компенсировать падение доходов из-за снижения стоимости нефти. Чиновник подчеркнул, что ресурсы концентрируются на тех направлениях, которые помогут снизить негативные последствия кризиса для экономики.
В частности, Силуанов подтвердил, что выпадающие из-за нефти доходы правительство планирует компенсировать средствами Фонда национального благосостояния. Речь идет о сумме в 2 триллиона рублей.
"Кроме того, более триллиона рублей дополнительных средств заимствований пойдет на выпадение ненефтегазовых доходов. Внутри бюджета мы направим около 2,8 процента дополнительных ресурсов как в виде прямой бюджетной помощи на меры, которые позволят минимизировать последствия этой пандемии как для наших граждан, так и для экономики", – добавил министр финансов.
Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что в условиях кризиса оправдано использование немногим более 50% средств Фонда национального благосостояния. Специалист также рассказал о худшем сценарии по безработице в РФ.
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