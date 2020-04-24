Досрочное погашение кредитов в РФ назвали угрозой для банков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка "Юнистрим" Олег Скворцов назвал тенденцию досрочного погашения кредитов отрицательной. Об этом сообщает ИА "НСН".
"Досрочное погашение кредита в хорошее время, наверное, это не самый удачный момент, потому что банки не зарабатывают на процентах, а процентный доход – это основная форма дохода банка", – заявил эксперт.
Скворцов отметил, что поведение людей понятно, но банки могут понести потери. Кроме того, на их финансовых портфелях могут негативно сказаться просрочки и рефинансирование. Из-за этого возникнут проблемы с формированием резервов.
По словам специалиста, если население откажется от кредитов вообще, то и это навредит банкам.
"Вклады для многих банков являются основным источником финансирования. Если у них кредитный портфель сожмется и станет меньше, чем портфель депозитов, то, конечно, это может привести к убыткам для банка", – объяснил Скворцов.
Ранее заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов заявил, что россиянам следует начать экономить. Кроме того, эксперт призвал не брать кредитов, если нет четкого понимания того, как его погашать.
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