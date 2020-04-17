ЦБ рекомендовал приостановить принудительное выселение должников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Центробанк России утвердил дополнительные меры по защите интересов граждан в их отношениях с финансовыми организациями. В частности, были даны рекомендации о приостановке принудительного выселения должников.

ЦБ направил соответствующие рекомендации банкам, МФО и другим кредиторам. Предложение распространяется на срок до 30 сентября, сообщается на сайте регулятора.

"Банк России рекомендует кредиторам при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности не проводить очные встречи с должниками в течение периода действия в регионе проживания должника ограничительных мер", – говорится в сообщении.

Также в Центробанке заявили о важности реструктуризации кредитов населению и предоставлении гражданам новых займов, в том числе и ипотечных.

"Банк России предоставляет кредитным организациям возможность для целей применения надбавок к коэффициентам риска при реструктуризации ссудной задолженности в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года не признавать кредит (заем) реструктурированным", – пояснили в ЦБ.

Еще одной мерой поддержки населения является разрешение использовать для оплаты карты с истекшим сроком действия.

Ранее ЦБ рекомендовал банкам продолжать прием клиентов с просроченными паспортами до 1 июля. Отмечалось, что такая мера поможет избежать ситуации, в которой людям пришлось бы нарушать режим самоизоляции для получения новых документов ради общения с банками.